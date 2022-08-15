"На сегодняшний день (по проекту — ИФ) уже освоено более 60 млн рублей, утверждена архитектурно-планировочная концепция, прорабатывается детализация фасадов нового здания", — приводятся в сообщении главы городского округа Вячеслава Сергиенко.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что площадь нового комплекса составит 27 тыс. кв. метров.

На сайте "Новапорта" сообщается, что плановая дата начала строительства аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту — первый квартал 2023 года, ввести здание в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2024 года. Открытие нового терминала увеличит пропускную способность аэропорта.

Отмечается, что в 2019 году в аэропорту "Минеральные Воды" был введен в эксплуатацию реконструированный павильон прибытия площадью более 9,4 тысяч кв. м, что позволило увеличить пропускную способность внутренних воздушных линий до 1,050 тыс. пассажиров в час, международных воздушных линий — до 450 пассажиров в час.

Как сообщалось, в марте 2021 года был завершен второй этап реконструкции аэропортового комплекса в Минеральных Водах. В частности, был реконструирован перрон на 8 мест стоянок воздушных судов. Кроме того, установлено искусственное покрытие, светосигнальное оборудование и устройства электроснабжения, проведена водосточно-дренажная система, спроектировано освещение перрона с устройством дистанционного управления и обслуживания самолетов.

Сообщалось также, что в аэропорту Минвод ведутся работы в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года с целью увеличения пропускной способности аэропорта, обеспечения соответствия взлетно-посадочной полосы и других объектов инфраструктуры современным требованиям по безопасности полетов. В 2019 году пресс-служба аэропорта Минвод сообщала, что инвестиции в развитие и расширение в течение 4 лет составят более 5,7 млрд рублей.

Пассажиропоток аэропорта в январе-июле 2022 года вырос на 25,3% — до 2 млн 166 тыс. пассажиров. Ожидается, что по итогам 2022 года он увеличится на 18,8% и составит 3,8 млн человек.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.