По данным пресс-службы, мероприятие объединит два фестиваля: благотворительный фестиваль "Город про любовь" и фестиваль современной ярославской кухни #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ.
Помимо угощений гостей ждут шоу, ярмарка местных продуктов и изделий ручной работы. На ней можно будет купить копченых осетров, черную икру, пастилу на меду, макошень, березовый квас и многое другое.
Для детей покажут мастер-классы, проведут кастинг на ТВ-проект, откроют школу юного моряка и организуют пенную дискотеку.
Кроме того, в этот день состоятся благотворительный аукцион, танго-флешмоб, фестиваль уличных фильмов с конкурсом короткометражек отечественных режиссеров и городское караоке в формате open air.
"Пир на Волге" традиционно пройдет на Стрелке в центре города.