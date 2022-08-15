"На площадках фестиваля будут представлены 12 ресторанов города и около 30 стритфуд-проектов. Можно будет попробовать устрицы и вино, блюда славянской кухни, поке-конструкторы, корейские сэндвичи и гренки, лепешки чуду, сырный чай, раклет", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мероприятие объединит два фестиваля: благотворительный фестиваль "Город про любовь" и фестиваль современной ярославской кухни #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ.

Помимо угощений гостей ждут шоу, ярмарка местных продуктов и изделий ручной работы. На ней можно будет купить копченых осетров, черную икру, пастилу на меду, макошень, березовый квас и многое другое.

Для детей покажут мастер-классы, проведут кастинг на ТВ-проект, откроют школу юного моряка и организуют пенную дискотеку.

Кроме того, в этот день состоятся благотворительный аукцион, танго-флешмоб, фестиваль уличных фильмов с конкурсом короткометражек отечественных режиссеров и городское караоке в формате open air.

"Пир на Волге" традиционно пройдет на Стрелке в центре города.