Это стало частью проекта городского правительства "Петербургская кухня", суть которой заключается в смеси русской традиционной и французской изысканной кухонь.

"Экспертное сообщество сошлось на трех составляющих петербургского завтрака: это сырники, блины и каши в различных интерпретациях", — сказал Марков "Интерфаксу".

В меню попали гурьевские и драгомировские каши, гурьевские блины и розовые блины Арины Родионовны, которые она готовила для Александра Пушкина при помощи свекольного сока.

Рецептуру кофе по-петербургски разработал Музей кофе: двойной эспрессо, небольшое количество воды и молочная пена.

"Музей очень тщательно подходил к рецептуре и потом категорически отвергал предложения упростить рецепт. Сказал: 18 грамм кофе и никаких уменьшений, как иногда баристы экономят и в эспрессо вместо 8 грамм кладут 5. В петербургском должно быть 18 грамм, потому что считается, что в Петербурге любили крепкий кофе", — добавил Марков.

По его словам, идея продвигать особый петербургский завтрак появилась около года назад в рамках Кубка губернатора на лучшего шеф-повара петербургской кухни в ходе совместного обсуждения с комитетом по развитию туризма. По инициативе комитета меню начали пробовать в отелях во время Петербургского международного экономического форума в 2022 году.

Сейчас ряд ресторанов и кофеен города уже предлагают петербургский завтрак, в том числе в аэропорту "Пулково".