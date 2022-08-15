"Более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка.

В свою очередь, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в лагерь выехала бригада медиков и специалистов областного Минобразования.

"Всех детей осмотрели. У 7 детей ощущаются боли в горле, но температура тела нормальная. У троих детей тоже боли в горле и температура 38С. Симптомы недомогания похожи на ОРВИ (в лёгкой форме). Всем детям оказана первичная медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.

По словам министра, причины недомогания установит Роспотребнадзор, "но признаков отравления едой в лагере пока не зафиксировано". "В связи со схожестью симптомов инфекции, передающейся воздушно-капельным путём, медики рекомендуют завершить смену досрочно", — добавил Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора проводят в "Востоке" (Семеновский район Нижегородской области) эпидемиологическое расследование. Информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей поступила от родителей.

Вынесено постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа.

Это уже не первый подобный случай, произошедший в нижегородских лагерях этим летом.

В начале августа порядка десяти детей в возрасте 10-12 лет, отдыхавших в лагере "Солнечный", обратились к медикам с жалобами на рвоту и повышенную температуру.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщал тогда, что один ребенок нуждался в стационарном лечении в связи с симптомами ротавирусной инфекции, еще четверо были на динамическом контроле педиатра в лагере.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).

По данным Роспотребнадзора, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция.