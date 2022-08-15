Участие в восхождении принял и губернатор Владимир Солодов, ставший первым главой региона, поднявшимся на Авачинский вулкан. Для восхождения на вулкан высотой 2 тыс. 741 м ему понадобилось 3 часа 27 минут.

"Я испытал чистый восторг на вершине вулкана. Наверху потрясающая красота: горячая земля, бьющие из земли клубы пара, потрясающий Корякский вулкан, который было видно, как на ладони. В этот момент чувствуешь себя на вершине мира и понимаешь, что превзошел себя, потому что это было очень непросто", — приводятся в сообщении слова Солодова.

Официальный праздник Камчатского края День вулкана прошел на полуострове 12-14 августа. Много тематических акций в эти дни прошло у подножия Авачинского вулкана, где собрались 700 человек.

Авачинский вулкан расположен в 30 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2 тыс. 741 м. Авачинский является одним из наиболее активных в группе "домашних", как их называют местные жители, вулканов. Он крайне популярен у туристов.