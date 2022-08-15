"Три года назад двухмесячного котенка Гектора покалечил человек, хищник больше никогда не сможет встать в полный рост и жить в дикой природе. Из челябинского приюта большую кошку отправят на Дальний Восток — в привычный ареал обитания амурский тигров", — говорится в сообщении.

Гектор родился в передвижном зоопарке. В 2019 году на его территорию пробрался мужчина, который оторвал доски в клетке, схватил тигренка за задние лапы и пытался вытащить его через щель в полу. Котенка спасла мама-тигрица, она схватила злоумышленника за плечо. Сотрудники зоопарка услышали крик и вызвали медиков и полицейских. Жизни похитителя ничего не угрожало, а у тигренка оказались сильнейшие повреждения.

"Тигренка перевезли в челябинский приют диких животных "Спаси меня". Гектор не вставал, не мог шевелить лапами и плакал от боли — у котенка оказались порваны коленные и тазобедренные связки и сухожилия", — отмечает Минприроды.

Лечением хищника занимался известный ветеринар Карен Даллакян, он в течение нескольких месяцев проводил курсы лечебных блокад, сеансы плавания в ванной, медикаментозное обезболивание, делал массажи, чтобы убрать боли и вернуть лапам чувствительность. Доктору помогали специалисты из других стран, а также сотрудники приюта. Лечение помогло, но из-за порванных сухожилий тигр не может полноценно вставать на задние лапы, хищник передвигается в полуприседе.

После восстановления было принято решение отправить трехлетнего Гектора на родину — в Хабаровский край.

"У нас большой опыт перевозки тигров и других крупных диких животных, поэтому мы знаем, что нужно сделать, чтобы животное спокойно добралось до своего нового дома. Чтобы не было боязни клетки, мы за неделю до полета знакомим Гектора с переноской", — приводятся в сообщении слова Даллакяна.

Дорога до Хабаровска займет около 18 часов. Из челябинского приюта тигра доставят в аэропорт Екатеринбурга, откуда хищник полетит на Дальний Восток. Перевозку и будущее содержание Гектора полностью взяла на себя компания "Амур Минералс", которая находится в Хабаровске и входит в Группу РМК.

"Тигра Гектора вернут в привычный ареал обитания для этих диких кошек. Радует, что уже не в первый раз крупные коммерческие компании выходят с инициативой помочь диким животным. Мы будем следить за судьбой хищника, уверены, что ему обеспечат достойное пребывание. Злоумышленник, который покалечил тигра, получил 10 лет колонии общего режима за попытку кражи и жестокое обращение с животными. Сейчас — после принятия поправок в закон, наказание было бы гораздо суровее", — отметил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

В реабилитационном центре "Утес" Гектор будет жить в большом вольере по соседству с другим известным тигром — Жориком, которого также несколько лет назад спас от гибели доктор Даллакян.

"На территории вольера много естественных препятствий — деревья, большие корни. И это тоже, можно сказать, часть реабилитации для Гектора. Будут постепенно улучшаться и восстанавливаться двигательные функции", — отметил, в свою очередь, руководитель реабилитационного центра для диких животных "Утес" Эдуард Круглов.

С начала своего существования через руки специалистов центра "Утес" прошли сотни животных, которых удалось восстановить и отпустить в дикую природу.