"Агашка" состоится в расширенном формате — в нем примут участие не только предприятия по производству фарфора, но и другие виды подмосковных народных промыслов. На фестивале планируется проведение устроить карнавальное шествие участников конкурса на самый оригинальный костюм в стиле народного промысла", — говорится в сообщении.

На мероприятии 20 августа гости смогут посетить ярмарочные пространства с русскими угощениями, лектории и мастер-классы по изготовлению сувениров.

"Пары, состоящие в браке не менее 20 лет, могут сыграть здесь "фарфоровую" свадьбу с выездной регистрацией", — добавили в пресс-службе ведомства.

В 2021 году фестиваль "Агашка" посетили 5,5 тыс. гостей, свою продукцию представили 40 производителей фарфоровых изделий.