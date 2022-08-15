"Безусловно, в первую очередь наша задача — продлить летную годность (Superjet 100 — ИФ) на максимально длительный срок. И та система послепродажного обслуживания по "Суперджетам", которая была создана, она сейчас позволяет нам поддерживать (летную годность самолетов — ИФ)", — сказал Слюсарь журналистам на форуме "Армия" в понедельник.

"Вариант ремоторизации на новые двигатели (ПД-8 — ИФ) тоже существует, мы ведем его проработку: общаемся с авиакомпаниями, с лизинговыми компаниями. Понятно, что это дополнительные затраты, которые нужно самортизировать", — добавил он.

"Но пока, еще раз говорю, наша задача на ближайшие годы — весь парк из 150 "Суперджетов" как можно дольше продержать в исправном состоянии", — заключил глава ОАК.

После начала военной операции РФ на Украине российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146, прекратила их техобслуживание и ремонт.

Российские двигатели ПД-8 разрабатывались для импортозамещенной версии "Суперджета", выпуск которой ожидается в конце 2023 года.