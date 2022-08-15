"Да, мы работаем. Но там сочетание нескольких факторов: локдаун, санкции. Это накладывает некий отпечаток, нам приходится актуализировать формат участия. Но, тем не менее, мы работаем с китайцами в тесном контакте, все наши совместные предприятия трудятся", — сказал Слюсарь журналистам на форуме "Армия-2022" в понедельник.

"Пандемия изменила рынок авиационных перевозок, изменила требования к дальности, к пассажировместимости, к характеристикам, к стоимости топлива. Соответственно, то санкционное давление, которое мы испытали, оно изменило состав кооперации, — пояснил Слюсарь. — Мы все это должны вместе с китайскими товарищами оценить и понять, как нам двигаться дальше. Мы работаем пока в соответствии с принятыми решениями, мы работу не останавливали, инженерные команды работали, мы проходим этап эскиза. Но конечно актуализация, связанная с глобальными трендами, по этому китайско-российскому самолету должна произойти". CR929 — широкофюзеляжный пассажирский самолет, разработку которого ведут предприятия ОАК и китайский авиастроительный холдинг COMAC.