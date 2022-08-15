"Михаил Владимирович, аэропорт достроили?", — поинтересовался премьер-министр РФ Михаил Мишустин у главы края после его доклада о ситуации с лесными пожарами и паводками на совещании в понедельник в Якутске. "Март 2023 года, в активной стадии (строительство -ИФ)", — ответил Дегтярев.

Глава правительства напомнил, что про этот объект губернатор рассказал ему во время рабочей поездки на Дальний Восток летом 2021 года.

Как сообщалось, в Хабаровске строится новый международный терминал аэропорта. Общий объем инвестиций в строительство терминала площадью 20,5 тыс. кв. м составит 5,2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей — собственные средства инвестора, 3,1 млрд рублей — кредитные средства ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ, ещё 540 млн рублей составят расходы на оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу из средств федерального бюджета.

Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 1 млн пассажиров международных направлений ежегодно. Терминал будет оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Генеральным проектировщиком является ООО "Ди Би Си Консультантс", генеральным подрядчиком строительства — ООО "ЛимакМаращСтрой".

Новый терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, строительство которого было завершено в 2019 году.