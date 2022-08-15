"По Ил-96 решение пока не принято, мы продолжаем с коллегами обсуждать вопрос. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с точки зрения рынка", — сказал Слюсарь журналистам на форуме "Армия-2022" в понедельник.

Отвечая на вопрос, о каком количестве Ил-96 может идти речь, он сообщил: "Если и будем делать (выпускать этот тип самолета — ИФ), максимум 2-3 штуки в год".

Программа поставок "Аэрофлоту" 300 самолетов других типов — Superjet 100, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300 — уже согласована, отметил Слюсарь.

"С авиакомпанией "Аэрофлот" мы согласовали программу поставок по годам. Напомню, что к тем типам самолетов, которые мы рассматривали до этого, это "Суперджет" и МС-21, добавились еще, так скажем, два с половиной типа. Это Ту-214, с началом поставок в 2023-2024 годах, и Ил-114, который тоже должен прийти на замену региональных самолетов западного производства", — сказал глава ОАК.

"Контракт в значительной степени нами обсужден, программа подготовлена, в ближайшее время вместе с ними выйдем на заявление о подписании этого контракта", — добавил он.