"Гумилевский фестиваль объединит почитателей таланта семьи Николая Степановича Гумилёва и Анны Андреевны Ахматовой, литературоведов, поэтов, деятелей искусства", — говорится в сообщении.

Фестиваль, который откроется у памятника поэтам в Бежецке, будет насыщен деловыми мероприятиями для специалистов культурной сферы. Пройдут "круглые столы" на темы "Развитие библиотек сельских поселений" и "Проблемы развития музеев малых городов", посвященные современным музейным технологиям.

Одним из ярких мероприятий станет спектакль "Изысканный жираф" театра-студии при музее Анны Ахматовой.

Также в Музейно-литературном центре "Дом поэзии" пройдет финал поэтического конкурса "Читаем Гумилева". Запланированы выступления поэтов из Бежецка и финалистов конкурса.

"Тверская область всё больше показывает, насколько литература важна в нашей жизни. Такие события способствуют сохранению культурных традиций Тверской области, выдающегося наследия России", — цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.

Гумилевский фестиваль проводится в Верхневолжье ежегодно с 2007 года.