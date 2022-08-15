Ранее от родителей поступила информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей.

"Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов", — говорится в сообщении.

Количество заболевших детей не уточняется, их осматривают медики.

"Вынесено постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа", — говорится в сообщении.

В свою очередь в прокуратуре региона "Интерфаксу" сообщили о проведении проверки соблюдения законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.

Это уже не первый подобный случай, произошедший в нижегородских лагерях этим летом.

В начале августа порядка десяти детей в возрасте 10-12 лет, отдыхавших в лагере "Солнечный", обратились к медикам с жалобами на рвоту и повышенную температуру.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что один ребенок нуждался в стационарном лечении в связи с симптомами ротавирусной инфекции, еще четверо были на динамическом контроле педиатра в лагере.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).

По данным Роспотребнадзора, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция.