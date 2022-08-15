"Этот вопрос мы постараемся лучше систематизировать и, возможно, превратить эту работу в одну из наших государственных программ. Либо включить объект в существующие программы по развитию туризма, краеведения, которое, как видно, выходит далеко за рамки просто жизни в крае, а, наверное, касается истории человечества, происхождения человека и всего, что с этим связано", — цитирует Томенко пресс-служба краевого правительства.

Губернатор подчеркнул, что открытия и находки, связанные с Денисовой пещерой, могут стать хорошей основой для динамичного развития не только территории природно-археологического памятника, но и всего Солонешенского района.

Задачи комплексного развития инфраструктуры вокруг природно-археологического памятника Томенко обсудил с научным руководителем Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН академиком Анатолием Деревянко и советником директора института членом-корреспондентом РАН Михаилом Шуньковым.

По словам Деревянко, денисовцы внесли огромный вклад в формирование человека современного типа.

"Кто же такие эти денисовцы? Чем удивительна Денисова пещера? Удивительна тем, что в ней не только великолепно сохраняются находки из органических веществ, то есть кости животных, изделия из кости и так далее, но и экзогенный материал, то есть материал для генетических исследований. Мы можем с полным основанием сказать (и с этой точки зрения Денисова пещера уникальна), что ни в одном археологическом объекте мира, относящемся к хронологическому интервалу 50-40 тысяч лет назад, нет такого количества украшений, произведений не утилитарных", — сказал Деревянко.

Он подчеркнул, что в Денисовой пещере обнаружено девять игл, что больше, чем во всей Европе в похожий временной период. Это дает возможность предполагать, что люди уже в то время шили одежду, изготавливали нити и, возможно, ткани.

Денисова пещера — самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Распоряжением правительства России в 2021 году объект культурного наследия федерального значения "Денисова пещера" отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Как археологический объект пещера открыта в 1977 году. За 40 лет непрерывных исследований в ней обнаружены археологические материалы возрастом более 300 тыс. лет. Мировую известность Денисова пещера получила в 2010 году после публикации результатов генетического анализа останков человека, обнаруженных в ней. Расшифровка ДНК показала принадлежность антропологических останков к ранее неизвестному человеку, который по месту обнаружения назван денисовцем.