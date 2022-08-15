"По сведениям Калининградского ЦГМС — филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-8 градусов Цельсия", — говорится в сообщении.

В период с 15 по 20 августа температура воздуха по области может повышаться до 30-32 градусов.

Чтобы не получить солнечный удар и обезопасить себя от неприятностей, калининградцам рекомендуют проветривать помещения и избегать воздействия повышенной температуры. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, необходимо закрывать как можно больше поверхности кожи.