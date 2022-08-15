"Хочу отметить самое главное — что недавно на совещании у президента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сказал, что в 2023 году центру по восстановлению лошади Пржевальского в Хакасии быть", — отметил Непомнящий.

По его словам, проект является международным и, несмотря на геополитическую обстановку, он не заморожен.

"Дело осталось за малым — это строительство вольера и поголовье. Вот здесь могут быть сложности, потому что то поголовье, которое сегодня имеется в Оренбургском заповеднике, привозили из Европы. Племенную книгу ведет Пражский зоопарк. В этом году должен был состояться завоз из США в Оренбург, где формируется поголовье для Хакасии. Но это вопрос, наверное, даже больше к федеральному министерству природных ресурсов и к проектному офису нацпроекта "Экология", к которому относится данный проект", — сказал Непомнящий.

Он отметил, что теперь, возможно, вопрос предоставления поголовья будет решаться с Монголией, где сохранилась популяция лошади Пржевальского.

В заповеднике "Хакасский" в рамках национального проекта "Экология" планируется реализация проекта по созданию второго в России Центра реинтродукции лошади Пржевальского. В настоящее время единственный центр реинтродукции этого вида лошади в России действует на территории заповедника "Оренбургский".

В 2021 году Минприроды РФ подписало соглашение с компанией "Гунвор инфраструктура" (дочерняя компания международного энергетического трейдера Gunvor) по поддержке этого проекта в заповеднике "Хакасский".