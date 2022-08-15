При тщательном обследовании береговой линии, некогда являвшейся дном Уральского океана, в наносных отложениях обнаружены остатки древних головоногих моллюсков — белемнитов, а также других древних морских организмов, для определения и классификации которых необходимы дополнительные исследования.

"Уникальные находки станут первыми образцами морской фауны в музейной коллекции, обнаруженными на территории округа", — отмечает пресс-служба.

Кроме этого, в Приуральском районе в ходе исследования местности были обнаружены зубы мамонта. Также были найдены фрагменты глиняных сосудов и предметы из железа, датируемые XX веком.

Решение о разведке было принято после сообщения жителя Салехарда о находках, которые могут представлять ценность для музея.