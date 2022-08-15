Отмечается, что лайнер Airbus A321 вылетел на популярный средиземноморский курорт с полной загрузкой.

Рейсы на данному направлении планируются дважды в неделю. Вылеты из Екатеринбурга — по четвергам и воскресеньям, отправления из Антальи — по средам и субботам.

По данным пресс-службы, в настоящее время полеты из Екатеринбурга в Анталью выполняют также турецкая Corendon Airlines, российские авиаперевозчики Azur Air и Red Wings.

В середине апреля этого года в Турции объявили о создании новой авиакомпании Southwind в рамках трехэтапной "дорожной карты" по привлечению российских туристов в страну. Авиаперевозчик базируется в аэропорту Антальи и выполняет рейсы только между городами РФ и турецкими курортами.

Российские авиакомпании в начале марта остановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. В апреле туроператоры начали постепенно возобновлять полетные программы.

Аэропорт "Кольцово" (управляется УК "Аэропорты регионов") является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.