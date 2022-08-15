Такое решение приняла в понедельник Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.

Согласно сообщению, решение обусловлено необходимостью "обеспечения антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры".

"За исключением членов экипажа, доступ в здание, где размещен VIP-зал аэропорта, будет запрещен пассажирам, работникам хозяйствующих субъектов или органов государственной власти, которые работают или в чьи функциональные обязанности входит деятельность в рамках аэропорта", — отмечается в сообщении.

Пограничная полиция будет помогать в проведении осмотра зданий и территории аэропорта с целью выявления взрывоопасных материалов или веществ. Согласно принятому решению, сотрудники антитеррористического подразделения Службы информации и безопасности проведут обучение сотрудников пограничной полиции.

С 1 августа в международном аэропорту Кишинева введены усиленные меры безопасности. Согласно новым правилам, в здание аэропорта пускают только персонал аэропорта и путешественников, у которых есть билет на вылет. Для входа и выхода выделены отдельные коридоры. Кроме того, при входе в здание установлены сканеры для проверки ручной клади и багажа.

Аэропорт патрулируют кинологи с собаками, а парковка разрешается только в специально оборудованных местах. Кроме того, в непосредственной близости аэропорта запрещена стоянка и остановка частного транспорта. Въезд на стоянку разрешен после дополнительного досмотра автомобилей.

Эти меры приняты после того, как за последние полтора месяца правоохранители получили более 40 сообщений о минировании аэропорта Кишинева. Ложные сообщения о минировании поступали ежедневно и по несколько раз в сутки. В понедельник утром поступило еще одно сообщение о минировании аэропорта. После принятых мер безопасности эвакуация людей из здания не проводится, а проверка здания проходит без прекращения работы основных службы аэропорта.