"В связи с тем, что индивидуальный отдых нестабилен по экономическим и эпидемическим показателям, загородные объекты переориентировались на выездной детской отдых, предоставляя фонд для организации смен спортивным секциям, языковым школам, кружкам по танцам. Это дает отелям и турбазам гарантированную загрузку вне зависимости от погоды", — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что пандемия изменила предпочтения нижегородцев по месту отдыха.

"Мы делали опросы перед началом летнего сезона среди своей аудитории, которая отдыхает в загородных отелях: 60% заявили, что проведут отпуск на своих дачах или у родственников. Пандемия многое изменила: в 2020 году люди стали задумываться о покупке дома за городом, потом два года они вкладывали в строительство или реконструкцию своих объектов недвижимости и сейчас делают выбор в пользу такого варианта", — сказала Худайбердыева.

Она также отметила, что глэмпинги пока не получают популярности в Нижегородской области.

"Они хорошо развиваются в курортных зонах, поскольку там климат позволяет загружать их минимум полгода. В нашем регионе погода нестабильна, это экономически невыгодно", — добавила эксперт.