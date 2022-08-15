Она подчеркнула, что пандемия изменила предпочтения нижегородцев по месту отдыха.
"Мы делали опросы перед началом летнего сезона среди своей аудитории, которая отдыхает в загородных отелях: 60% заявили, что проведут отпуск на своих дачах или у родственников. Пандемия многое изменила: в 2020 году люди стали задумываться о покупке дома за городом, потом два года они вкладывали в строительство или реконструкцию своих объектов недвижимости и сейчас делают выбор в пользу такого варианта", — сказала Худайбердыева.
Она также отметила, что глэмпинги пока не получают популярности в Нижегородской области.
"Они хорошо развиваются в курортных зонах, поскольку там климат позволяет загружать их минимум полгода. В нашем регионе погода нестабильна, это экономически невыгодно", — добавила эксперт.