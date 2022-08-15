Для гостей готовится обширная программа, включающая выступления звонарей, авторов-исполнителей духовно-патриотических песен, творческих коллективов и солистов.

Лучшие звонари России будут соревноваться в номинациях: "Шатровая звонница" (исполнение традиционных или исторических звонов); "Передвижная звонница" (исполнение авторских звонов); "Духовная музыка" (исполнение произведений на различных музыкальных инструментах, сольное или коллективное пение).

"На шатровой звоннице Богоявленского храма Спасо-Преображенского монастыря участники исполняют традиционные или исторические звоны. На передвижной звоннице участникам предоставляется возможность исполнить авторскую композицию", — отмечает пресс-служба.

Для гостей фестиваля будет работать ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного творчества.