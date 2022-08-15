Как сообщила пресс-служба правительства Тульской области, выставка открылась в Епифани в рамках межрегионального фестиваля-ярмарки "На Дону стоим! Дон славим!".

Она рассказывает об истории Ивановского канала — водного пути, связавшего Волгу и Дон. Идея его создания принадлежала Петру Великому, который затем лично контролировал строительство.

"На выставке можно увидеть видеолекции, ролики и интерактивные материалы о строительстве шлюзов", — отметили в пресс-службе.

Остатки одного из ранних гидротехнических проектов, относящихся к временам Петра I, были обнаружены в рамках совместной экспедиции Государственного музея-заповедника "Куликово поле" и Института истории естествознание и техники РАН летом 2019 года.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле" Любовь Котикова, специалисты в ходе экспедиции совершили десятки пеших маршрутов вдоль речных русел, внимательно присматриваясь к особенностям рельефа, древним валам, остаткам мельниц, спрямлённым речным руслам. Где-то приходилось плыть и на лодках, осматривая речное дно. На наиболее перспективных участках была проведена геомагнитная съемка и электроразведка. Затем по итогам этих исследований было проведено пробное бурение, а следом разведочный шурф в устье Иваньковского ручья на Дону — первый, пусть и небольшой раскоп на месте речного шлюза петровского времени.

В шурфе на глубине всего 80 см были обнаружены остатки каменного основания пола шлюза в виде скопления дикого известнякового камня, среди которого попадались большие глыбы известняка. В самом углу шурфа были расчищены два белокаменных известняковых блока с остатками известкового раствора, из которых были сложены стены шлюза.

"По своему значению, масштабам и месту в истории Ивановский канал для Тульского края такая же визитная карточка, как оружейный завод, Ясная Поляна, Поленово, Куликово поле", — отметила Котикова.

Строительство Ивановского канала началось не позднее лета 1701 года. В первые шесть лет было построено 24 шлюза. Одновременно на канале в отдельные годы трудилось более 20 тыс. рабочих. Стройку обеспечивали 66 тыс. дворов из 15 уездов и городов центральной России. Спрямлялись речные петли, углублялись русла рек, строились земляные дамбы, каменные шлюзы, дороги, хранилища строительных материалов. Весной 1707 года из Упы и Шата в Дон прошли первые 300 купеческих судов. Канал продолжали строить вплоть до 1720 года. Всего было построено 33 шлюза, устроено более 40 км рукотворных каналов вдоль верховий Шата и Дона.

О том, какое значение строительству Ивановского канала придавал царь Петр, говорит уже то, что он лично, по крайней мере, трижды посещал Епифанский уезд. Начальником канального строительства по царскому указу был назначен князь Матвей Гагарин — ближайший сподвижник Петра, комендант Москвы, губернатор огромной Сибирской провинции.

Однако после смерти Петра I использование канала было незначительным. Окончательно проект был закрыт при Николае I в 1839 году как экономически невыгодный.