"На заседании городского собрания в понедельник будет принято решение о демонтаже танка. Мы разработали "мирное решение" о временном перенесении монумента на закрытую территорию в пределах города и присвоении ему в будущем статуса музейного экспоната. Таким образом мы уберем его из публичного пространства, но сохраним в сегодняшнем виде. Компромиссное решение позволит избежать раскола гражданского общества, возникновения конфликтных ситуаций и непоправимых последствий", — сообщила мэр Нарвы Катри Райк.

На заседании горсобрания планируется также создать временную комиссию по историческому наследию, в задачу которой входит разработка предложений по решению будущего городских исторических памятников и топонимов.

Напряженность в обществе возникла в связи с решением правительства от 4 августа убрать из публичного пространства все от 200 до 400 советских памятников, в том числе и танк Т-34-85, установленный близ приграничного с Россией города Нарва и где подавляющее население составляют русскоговорящие жители. Они выступают против демонтажа монумента и переноса его в Таллин в Военный музей, как рекомендовала специально созданная правительством комиссия по монументам советской эпохи, чья работа и состав которой были засекречены.

Танк Т-35-85 установлен в 1970 году в местечке Сийвертси близ Нарвы в месте, где наступавшие части Красной Армии в 1944 году форсировали реку Нарова и прорвали немецко-фашистскую оборону. На сегодня так называемый "нарвский танк" — единственный памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии.

Волонтеры в последнее время организовали у танка дежурство с целью недопущения тайного удаления памятника.

"В настоящее время этот танк принадлежит городу Нарва. Но поскольку ясно, что сама Нарва его не уберет, что в связи с этим возникает напряженность, ясно, что правительство должно взять ответственность на себя и переместить и этот, и другие памятники, имеющие символическое значение", — заявляла премьер-министр Кая Каллас.

СМИ и эстонские политики уже проводят параллели событий в Нарве с ситуацией в Таллине в апреле 2007 года, связанными с устранением памятника Воину-освободителю Таллина от фашистов (Бронзовый солдат), что привело к массовым проявлениям недовольства русскоговорящего населения и гибели постоянного жителя Эстонии гражданина России Дмитрия Ганина.

26-28 апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из Братской могилы на холме Тынисмяги (Tonismagi) в центре Таллина и перенести установленный в их честь памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на Военное кладбище. Эти действия, вошедшие в новейшую историю Эстонии как "бронзовые ночи", были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших. В ходе волнений были задержаны около 1,2 тыс. человек, ранены около 50 человек. Был убит гражданин России Дмитрий Ганин, виновные до сих пор не выявлены, на что неоднократно указывал МИД РФ. Волнения затем переросли в массовые беспорядки.