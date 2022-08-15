"Решением совета директоров авиакомпании "Победа" по итогам заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года, на должность генерального директора лоукостера избран Дмитрий Тыщук", — сообщила пресс-служба "Победы".

Тыщук занимал пост первого замгендиректора "Авроры" с 2013 года. На должность главы "Победы" он утвержден сроком на 5 лет и приступит к исполнению обязанностей 16 августа, отметили в компании.

Ранее о возможном назначении Тыщука гендиректором "Победы" сообщал источник "Интерфакса" в группе "Аэрофлот".

После ухода с должности главы "Победы" Андрея Калмыкова в марте этого года временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков. До этого Юриков занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московском "Внуково". Выполняет рейсы на Boeing 737.

"Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".