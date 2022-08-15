"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 84 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", — говорится в сообщении оперштаба.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ седьмую неделю подряд. На минувшей неделе было отмечено увеличение числа выявлений заражения коронавирусом, которое приблизились к 30 тыс. в сутки.

В оперштабе также сообщили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России.

По данным оперштаба, всего в России за время пандемии зарегистрирован 18 млн 907 тыс. 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, 383 тыс. 178 умерших и 18 млн 151 тыс. 487 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.