Самыми популярными направлениями стали Москва — Брянск (14,3% от общего объема соответствующих перевозок), Москва — Воронеж (11,5%), Москва — Санкт-Петербург (8,7%), Санкт-Петербург — Адлер (6,9%), Москва — Адлер (5,6%), Санкт-Петербург — Мурманск (5,2%).

За январь-июль доля перевозок двухэтажными поездами составила более 12% от общего объема перевозок пассажиров АО "ФПК".

В июле двухэтажные составы перевезли более 1,2 млн пассажиров (+38% г/г).

РЖД расширяет географию курсирования двухэтажных поездов. В этом году вагоны в двухэтажном исполнении начали курсировать в составах поездов N 57/58 "Марий Эл" Йошкар-Ола — Москва, N 21/22 "Ульяновск" Ульяновск — Москва, N 53/54 "Чувашия" Чебоксары — Москва и N 160/159 Петрозаводск — Москва.

Всего на сегодняшний день по сети российских железных дорог курсируют 27 пар двухэтажных поездов на 21 маршруте.