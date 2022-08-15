Средства выделены на срок до 31 августа 2023 года, другие подробности сделки не раскрываются.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "Отели Сахалина" зарегистрировано в Южно-Сахалинске в июле 2021 года, специализируется на деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. "Иркутскэнерго" владеет в ООО долей, близкой к 100%, через ООО "Парк-отель "Бурдугуз", ООО "Эн+ туристическая инфраструктура" и ООО "Иркутскэнерго-актив".

Как сообщалось, En+ заявляла об интересе к проектам в сфере туризма весной 2021 года. В частности, сообщала о намерении инвестировать более 20 млрд рублей в развитие собственных туристических проектов в Иркутской области и строительство жилья в историческом центре Иркутске.