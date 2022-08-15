"Больше всего в страну едут из России, Турции, Германии, Белоруссии, Узбекистана и Чехии", — говорится в исследовании.

По данным аналитиков Aviasales.kz, в сравнении с летом прошлого года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев — на 85%, среди турков — на 43%. В Белоруссии и Чехии спрос повысился на 60% и 16% соответственно, в Узбекистане снизился на 25%.

"Средняя стоимость билетов из России в Казахстан на лето 2022 составляет 160 457 тенге, в прошлом году в аналогичное время цена была на 32% ниже. С билетами из Узбекистана картина противоположная. Их средняя стоимость снизилась на 38% и составляет 66 495 тенге", — уточняют авторы.

Средний чек из других стран рейтинга, наоборот, повысился. Билеты из Германии подорожали на 61% и теперь, в среднем, стоят 258 756 тенге, билеты из Турции — всего на 8%, их средняя стоимость равняется 122 391 тенге.

"Россияне в этом году занимают первое место в рейтинге как по поискам, так и по количеству бронирований. В топе российских городов, из которых ищут билеты в Казахстан — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск", — отмечается в исследовании.

На осень также наблюдается положительный тренд роста спроса среди иностранцев, добавляют аналитики. Так, в топ стран по уровню интереса к осенним путешествиям в Казахстан вошли Россия, Турция, Германия, Грузия, Узбекистан, Белоруссия и Южная Корея.