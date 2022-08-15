«Как считают в туркомпаниях, тунисская авиакомпания вовремя выходит на российский рынок. В Тунисе в сентябре очень тепло, спрос будет большой. У туроператоров запросы и звонки от туристов пошли сразу после появления новости о возобновлении прямых рейсов. Причем, по отзывам туркомпаний, людей не смущает, что по прибытии у взрослых туристов могут взять выборочные тесты и, если он окажется положительным, отправить на пятидневный карантин», — рассказала она.

Как отметила Тюрина, туристическому рынку сейчас катастрофически не хватает зарубежной перевозки. «Закрылась Европа, нет рейсов в Таиланд, Китай. На этом фоне можно ставить любые прямые рейсы, и, в отличие от прошлых лет, они будут востребованы. Особого значения не имеют даже цены авиабилетов, они полностью зависит от авиакомпаний», — подчеркнула эксперт.

Как сообщалось, тунисская авиакомпания Nouvelair 17 августа начнёт летать из Петербурга в курортный город Монастир на побережье Средиземного моря два раза в неделю по вторникам и пятницам. Полеты будут выполняться на Airbus A320 на 177 кресел. Перелеты заявлены до конца сентября.

С 19 августа Nouvelair возобновит полеты в Монастир из Москвы. Рейсы запланированы также дважды в неделю – по средам и субботам.

Как рассказала Тюрина, консолидатором рейсов в Москве выступает туроператор «Гранд Экспресс», в Санкт-Петербурге – «Экспресс Тур». Стоимость билетов начинается от 400 у.е. в один конец

Для въезда в Тунис россиянам не нужна виза. Из ковидных требований путешественникам старше 18 лет потребуется предъявить или сертификат о вакцинации (подходят все российские вакцины), или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 48 часов, или экспресс-тест на антиген (не более, чем за 24 часа до регистрации на рейс).

Детям до 18 лет не требуются никакие сертификаты о прививках или справки о тестировании.