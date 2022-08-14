"В соответствии с режимом санкций ЕС владельцы не могут использовать самолеты, запрещен взлет и отправка их в другие места", — отмечается в заявлении германского Минтранса.

По данным ведомства, в Лейпциге находятся три российских Ан-124, они использовались в основном для чартерных грузовых рейсов; в Кёльне — Bombardier Challenger 300 и Boeing 737. Boeing 737 использовался для пассажирских рейсов, а Bombardier вмещает от восьми до 11 пассажиров, и принадлежит частному лицу.

Во Франкфурте-Хане стоит Boeing 747, также используемый чаще всего для пассажирских перевозок, а в Баден-Бадене стоят четыре бизнес-джета — Cessna 750, два Embraer Legacy 600 и один Bombardier Global Express. Кроме того, в Мюнхене заблокирован Airbus A320, взятый российской авиакомпанией в лизинг.

Германия в конце февраля 2022 года наряду с остальными странами ЕС закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на специальную операцию России на Украине.