Сегодня в 09:49 Следовавший из Баку в Москву самолет AZAL прервал полет по технической причине

БАКУ. 14 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН — Следовавший из Баку в Москву самолет авиакомпании AZAL по технической причине прервал полет и вернулся в аэропорт вылета, сообщили в воскресенье в пресс-службе AZAL.

"Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково), по техническим причинам принял решение вернуться в аэропорт вылета, — говорится в сообщении. — Самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:08".

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