"Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково), по техническим причинам принял решение вернуться в аэропорт вылета, — говорится в сообщении. — Самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:08".