"Никакой критической ситуации (с коронавирусом) сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности — носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", — сказала Пшеничная журналистам.

По ее словам, к росту заболеваемости в РФ привело появление и распространение новых субвариантов штамма "омикрон".

"Но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года — сезона гриппа и ОРВИ — и не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью в Европе, когда в отдельных странах она за день превышает количество заболевших, выявленных за неделю в нашей необъятной стране", — добавила Пшеничная.

Также она отметила, что нынешний рост заболеваемости "в большей степени связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков".

"Ведь летом люди проводят больше времени на открытом воздухе, где риски инфицирования не столь высоки. Хотя в некоторых случаях повышенная мобильность, смена климата и часовых поясов все же могут приводить к ослаблению иммунитета и способствовать развитию инфекции. Это многие ощущали на себе в период после летних отпусков", — добавила она.

Говоря о том, прослеживается ли сезонность в волнах заболеваемости коронавирусом, она уточнила, что такая сезонность "прослеживается уже долгое время". "Практически с конца 2020 года видно, что основные пики заболеваемости при очередных эпидемических подъемах приходятся именно на осенне-зимние месяцы", — пояснила эксперт.

По данным оперативного штаба на 12 августа, в РФ впервые с конца марта выявлено более 27,8 тыс. заболевших COVID-19, кончались 57 пациентов.