Гости выставки, которая является частью регионального филиала военно-патриотического парка "Патриот", могут увидеть шесть экспозиций. Одна из них посвящена вкладу уральских летчиков в развитие авиации, а также в победу в Великой Отечественной войне.

Также в музее можно узнать о жизни и подвигах советских летчиков, жизнь которых была связана с Уралом — Михаила Одинцова, Григория Речкалова и Григория Бахчиванджи.

В будущем коллекция музея пополнится новыми артефактами.

Музей-самолет находится на военном аэродроме "Кольцово".

Дважды Герой Советского Союза Михаил Одинцов жил и учился в школе в Свердловске, во время войны совершил сотни вылетов в качестве штурмовика и бомбардировщика, после службы написал несколько книг.

Дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов, уроженец здешних мест, сбил в боях порядка 60 самолетов противника.

Герой Советского Союза Григорий Бахчиванджи участвовал в испытаниях первого советского реактивного самолета БИ-1, которые проходили в годы Великой Отечественной войны на базе аэропорта Кольцово. Он погиб во время седьмого по счёту испытательного полёта, на третьем экземпляре самолета БИ-3. Звание Героя он получил посмертно. Похоронен Бахчиванджи на кладбище поселка Малый Исток, недалеко от аэропорта Кольцово.