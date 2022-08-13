Также в музее можно узнать о жизни и подвигах советских летчиков, жизнь которых была связана с Уралом — Михаила Одинцова, Григория Речкалова и Григория Бахчиванджи.
В будущем коллекция музея пополнится новыми артефактами.
Музей-самолет находится на военном аэродроме "Кольцово".
Дважды Герой Советского Союза Михаил Одинцов жил и учился в школе в Свердловске, во время войны совершил сотни вылетов в качестве штурмовика и бомбардировщика, после службы написал несколько книг.
Дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов, уроженец здешних мест, сбил в боях порядка 60 самолетов противника.
Герой Советского Союза Григорий Бахчиванджи участвовал в испытаниях первого советского реактивного самолета БИ-1, которые проходили в годы Великой Отечественной войны на базе аэропорта Кольцово. Он погиб во время седьмого по счёту испытательного полёта, на третьем экземпляре самолета БИ-3. Звание Героя он получил посмертно. Похоронен Бахчиванджи на кладбище поселка Малый Исток, недалеко от аэропорта Кольцово.