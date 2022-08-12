Ярмарка проходит под девизом "На Дону стоим! Дон славим!"

"На Красной площади можно будет не только купить мед нового урожая, но и стать участником различных мастер-классов, интерактивных программ и увидеть выступления творческих коллективов", — говорится в сообщении.

Гостей ярмарки встречают хозяева Епифан, его жена Евдокия и их внучок Епишка.

Сюда съезжаются умельцы со всего Верхнего Дона и продают свой товар ручного изготовления: лоскутные одеяла, изделия из бисера, плетеные корзины, глиняную посуду, изделия из дерева и многое другое.

Также проводятся мастер-классы по изготовлению славянских кукол из лоскутов и других народных сувениров. Много интересных игр и конкурсов организовано для детей и взрослых.

Особое место на Епифанской ярмарке отводится казачьим традициям. Гостям предложат поучаствовать в игровой программе "Казачьи игры", послушать концерт казачьего коллектива.

Участники ярмарки смогут принять участие в презентации подворий и в конкурсе на лучшее торговое место "Медовый пассаж".

Музей купеческого быта в этот день предлагает каждому стать зрителем веселого балаганного представления с элементами викторины. Отвечая на вопросы озорного Петрушки, посетители проверят свои знания о жизни купечества, а в награду получат сувениры музея-заповедника.

Также участники программы померяются силой в перетягивании каната. Всех желающих ждут мастер-класс по росписи петушка и озорные ярмарочные игры.

Завершится фестиваль большим концертом и фейерверком.

Уездный город Епифань был основан князем Иваном Мстиславским как форпост на южной границе Московского государства более 400 лет назад. Именно отсюда берут свое начало корни донского казачества. В эпоху Петра I Епифань была центром строительства Ивановского канала, который должен был стать одним из звеньев, соединяющих Дон и Волгу. Для этого в Епифани было создано Адмиралтейство. В 1777 году по указу Екатерины II Епифань стала центром уезда со своим гербом.

Поселок Епифань включен в список исторических мест России.