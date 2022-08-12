Компенсацию получат пассажиры, находившиеся в аэропорту с 23 апреля по 11 августа и пропустившие вылет из-за небывалых очередей в сезон летнего отдыха, говорится в заявлении администрации Схипхола.

Этим летом аэропорты европейских стран столкнулись с серьезными проблемами в обслуживании рейсов и пассажиров из-за нехватки рабочей силы и большого наплыва туристов после простоя в пандемийный период. На пике загруженности в Схипхоле администрация была вынуждена установить палатки снаружи терминалов вылета, так как очереди растягивались до улицы.

Глава амстердамского аэропорта Дирк Беншоп извинился перед пассажирами и отметил, что они могут подать заявку на выплату компенсации до 30 сентября.

Кроме того, ранее Схипхол, как и аэропорт Лондона Хитроу, наложил ограничения на количество обслуживаемых пассажиров на рейсе. Заявки от тех пассажиров, которые не попали на свой рейс из-за этого ограничения, должны быть направлены в соответствующую авиакомпанию, говорится в заявлении.