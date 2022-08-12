"11 августа к нам поступило сообщение о том, что на Эльбрусе у женщины начались роды. На место выдвинулись спасатели, но к их приходу ребенок уже родился. Сотрудники МЧС помогли транспортировать женщину в больницу", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, со слов очевидцев, роды проходили в одной из гостиниц.

В МЧС отметили, что рождение ребенка на Эльбрусе произошло впервые. Такого сотрудники чрезвычайного ведомства не помнят за все годы своей работы.

По словам Марины Бетугановой — главврача Баксанской ЦРБ, куда госпитализировали женщину, состояние матери и ребенка удовлетворительное.

"Вчера около 18:00 "скорая помощь" доставила к нам местную жительницу 1995 года рождения, у которой на Эльбрусе родился мальчик весом 2 кг 900 грамм. И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. В понедельник планируем направить их на выписку", — сказала главврач.