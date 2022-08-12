Полеты будут выполняться на самолетах A320 вместимостью до 177 пассажиров.

"Монастир — воздушные ворота в Тунис для туристов со всего мира. Морской курорт знаменит своими пляжами, центрами талассотерапии, древними крепостями и мечетями", — говорится в сообщении.

До конца августа состоится два рейса, с сентября запланировано по два рейса в неделю по вторникам и пятницам. Перелеты заявлены до конца сентября.

Консолидатором рейсов является туроператор "Экспресс Тур".

Ранее сообщалось, что с 19 августа авиакомпания Nouvelair возобновит рейсы Монастир — Москва.

Маршрутная сеть Nouvelair охватывает около 30 стран мира. Флот компании состоит из десяти Airbus А320-200.