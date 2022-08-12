Приложение содержит информацию о местных достопримечательностях, фотографии и аудиогиды, 3D-панорамы с высоты птичьего полета и полный каталог оборудованных пляжей Анапы.
Уточняется, что через приложение можно заказать такси или построить маршрут до выбранной локации.
С помощью раздела "Туристические маршруты" можно совершить пешие прогулки с аудиогидом, а через раздел "Сообщения" на смартфон будут поступать экстренные и штормовые предупреждения от ЕДДС.
"Через приложение "Моя Анапа" можно направить в мэрию свои предложения по улучшению жизни на курорте. Отмечается, что все сообщения будут учтены в работе городских служб. "Сейчас работает стартовая версия, которая будет дополняться новой актуальной и интересной информацией", — добавили в пресс-службе.