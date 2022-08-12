Мероприятие приурочено к 110-й годовщине создания военного воздушного флота России.

"Сегодня большой праздник для всех любителей военной истории в нашей стране — открывается, по сути, новое музейное помещение в одном из самых замечательных исторических музеев нашей страны. Чем больше будет таких музеев, тем лучше для сохранения исторической памяти", — отметил помощник президента РФ Владимир Мединский, слова которого приводит пресс-служба.

Экспозиция включает вооружение, амуницию, униформу, предметы быта и интерьера Первой мировой войны. Она рассказывает о пути военнослужащих различных родов войск в военную авиацию, становление которой происходило в тот период.

Также на выставке представлен полноразмерный макет легендарного самолета "Илья Муромец", созданный из материалов и по технологиям, которые использовались 100 лет назад авиаконструктором Игорем Сикорским.