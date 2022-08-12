Фестиваль познакомит участников и гостей мероприятия с историей и разнообразием приготовления исконно русских кулинарных блюд, а также представит местных товаропроизводителей, мастеров гончарного и ремесленного искусства.

В рамках фестиваля будет организовано 12 тематических площадок, на одной из которых будет приготовление и дегустация различных видов окрошки.

Также в программе запланированы мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол, выступление творческих коллективов Орловской области и Брянской областей и другие мероприятия.