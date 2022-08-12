"В День археолога, 15 августа, московские археологи передадут нам 157 (отечественных) монет, 3 перстня и две пары сережек из серебра, а также накладной железный замочек от несохранившейся шкатулки или кожаной сумки, в которой хранились все эти сокровища", — сказал собеседник агентства.

Согласно информации ГМЗ, клад был случайно найден частными лицами в текущем году в Одоевском районе Тульской области, неподалеку от села Ленино.

Монеты и украшения в ГМЗ ждут реставрация и исследование.

Как сообщалось, в июне то же "Столичное археологическое бюро" передало ГМЗ пять монетных кладов начала XVI века, всего — 410 серебряных монет первой трети XVI века, приобретенных за несколько последних лет в РФ у частных коллекционеров.