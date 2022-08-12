"Проект по канатной дороге в Амурской области находится в стадии определения сроков с учетом поставки оборудования. Мы ждем решение наших французских партнеров. Они связаны санкционными ограничениями. Сроки реализации проекта сдвигаются на текущий момент примерно на год", — сказала Репкова.

Заявлений об отказе исполнения обязательств по контрактам от зарубежных партнеров не поступало.

В реализации проекта задействованы организации из России, Китая, Франции и Нидерландов. Терминал проектировало архитектурное бюро UNStudio (Нидерланды), непосредственно по вопросам технического сооружения объекта инвестор сотрудничает с французской Poma. Техническим заказчиком проекта выступает ООО "Интэнс Инжиниринг". Генеральным подрядчиком по строительству объекта является китайская госкомпания China Railway Construction Corporation.

Как сообщалось, проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР, заключенного в сентябре 2015 года. Первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Символический старт проекту был дан в июле 2019 года. Ранее завершение строительства планировалось во второй половине текущего года, а ввод объекта в эксплуатацию — на 2023 год.

По концепции UNStudio будет построен четырехэтажный пассажирский терминал с российской стороны общей площадью 26 тыс. кв. метров. Пропускная способность пункта — 2,5 млн человек в год в обе стороны. Общая протяженность над рекой Амур — 976 метров, скорость движения — семь метров в секунду.

Ранее отмечалось, что объем вложений инвестора превысит 3,5 млрд рублей. Затем было принято решение изменить проект и увеличить расходы до 4,6 млрд рублей. Со стороны Китая строительство финансирует компания "Цзиньлунган".