"Коломна все активнее привлекает не только туристов, но и представителей творческих профессий. (...) Главные участники "Антоновских яблок" — люди, причастные к созданию книг: писатели, художники, издатели. На протяжении уже целого десятилетия фестиваль открывает новые имена в литературе и издательском деле, способствует развитию сотрудничества между "книгосоздателями", — цитирует главу ведомства Василия Кузнецова пресс-служба.

В ведомстве отметили, что на мероприятии гости смогут увидеть спектакли Московского областного государственного академического театра балета "Русский балет", Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" и Мелиховского театра "Чеховская студия".

За музыкальную часть будут отвечать гостиная Людмилы Жумаевой с программой "Я помню вальса звук прелестный" (музыкальный театр "Ге"), Imperialis Orchestra и саксофонист Константин Сафьянов и др.

Посетителей ждет фестивальная кухня с литературными цитатами и гастрономическими сюрпризами от шефов, slowfood-маркет с воздушными угощениями и городской обед во дворе музея "Арткоммуналка". На книжном маркете можно будет найти новинки от более чем 30 издательств.