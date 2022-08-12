"По Ставропольскому краю в сравнении с предыдущей неделей произошел рост (заболеваемости коронавирусом — ИФ) практически на 51%. Если сравнить четыре недели, то за последние четыре недели — рост в 2,2 раза", — сказала Звягинцева журналистам в пятницу.

В регионе в основном распространяется штамм "омикрон".

По ее словам, основной прирост пришелся на взрослое население. Среди взрослого населения самый большой прирост зафиксирован в возрастной категории 65 лет и старше.

"В стационарах на сегодняшний день у нас находится 351 человек с коронавирусной инфекцией и с вирусными пневмониями, с ковидом — 260 человек. Основная масса пациентов средней степени тяжести", — добавила Звягинцева.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом "Интерфаксу" пояснили, что на сегодняшний день в медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 10% и на 86% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами ИВЛ.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе начала расти в первой половине июля. В частности, за последние сутки COVID-19 подтвержден у 365 человек, тогда как в первой половине июля ежедневно заражались не более 50 человек.

Всего с начала пандемии на Ставрополье выявили 203,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 192,9 тыс. пациентов, умерли более 7 тыс. человек.