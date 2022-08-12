"Расстояние между площадкой и месторождением — 7 км. Этот проект достаточно недешевый. В госпрограмме развития туризма есть инфраструктурные объекты, которые можно использовать средства федерального бюджета, к таковым относятся водопроводы, линии электропередач. Однако мы не можем в категорию отнести строительство радонопровода, просим расмотреть варианты поддержки инициативы с помощью средств федерального бюджета", — отметил Ежов.

В свою очередь, Михаил Мишустин инициативу поддержал и поручил предпринять соответствующие меры поддержки.

"Проект должен освоиться в 2035 году. Цель — растущий спрос туристов, создание комплексного туристического продукта. В 2021 году сдана автодорога к горнолыжному курорту "Мишина гора". В этом году идет строительство дороги к комплексу "Гора Глухариная", также сдаются водопроводные сети. На 2023год запланировано внутриплощадочное водоотведение", — отметил Ежов.

Площадь курорта "Белокуриха горная" составляет 136 гектар.

Якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена близ действующего города-курорта Белокуриха.