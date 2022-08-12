"Глава правительства оценил юрточный глэмпинг "Алтайское кочевье", отвечающий принципам экотуризма и включающий программы, посвященные культуре кочевников ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на базе объекта премьер-министр предложил создать музей и выставку, а также включить ее в программу "Пушкинская карта".

Мишустин обратил внимание на то, что идея позволит повысить популярность проекта среди молодежи.

"В 2020 году в рамках грантовой поддержки общественных инициатив, направленных на создание туристической инфраструктуры, получили поддержку юрточного глэмпинга "Алтайское кочевье" и посетить экотропу " Бирюзовая". На данный момент у нас 12 номеров на 24 места", — отметила руководитель компании ООО "Арго" Ирина Слесарева.

Она рассказала, что на данный момент заполняемость номеров составляет 70%. Стоимость тура от 38 тысяч на 5 дней.

В частности, туристы могут посетить экотропу " Бирюзовая". Длина тропы составляет один километр. Планируется, что она будет интегрирована в систему кольцевых троп, связанную с комплексом Талдинских пещер.

Глэмпинг, как правило, подразумевает размещение в дикой природе палаток со всеми удобствами.