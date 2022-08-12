"С 3 сентября мы предлагаем туры в Египет на ежедневных рейсах авиакомпании Egypt Air из московского аэропорта "Домодедово" в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут выполняться на Airbus A330-300 в компоновке 36 мест бизнес-класса и 265 экономического с увеличенным расстоянием между рядами кресел 152 и 45 см соответственно. Продолжительность полета, по данным перевозчика, составит чуть более 5 часов", — рассказали в компании.

Египетская авиакомпания будет выполнять рейсы в удобное время – вылет Хургаду в 6 утра, в Шарм-эль-Шейх – в 5:30. Обратные рейсы – в 22:05 и в 22:45 соответственно. В полете туристам предложат горячее питание и напитки. Норма провоза багажа в эконом-классе – 20 кг, в бизнес-классе – 30 кг.

"На курортах Египта мы уже предлагаем выбор из 150 отелей и процесс заключения договоров с отельерами продолжается. В 44 отелях мы получили эксклюзивные условия продаж, а четыре отеля популярной цепочки OTI Hotels&Resorts можно будет купить только у Coral Travel. Это Otium Family Amphoras Beach Resort, Otium Inn Amphoras Aqua Resort, Otium Park Amphoras Blu Resort и новый отель Xanadu Makady Bay, открывшийся в мае 2021 года", — добавили в пресс-службе туроператора.

Там заметили, что в последнем отеле будет работать детский клуб Coral Sun Family. Клубы под этим брендом давно завоевали популярность у российских туристов с детьми благодаря развернутой туроператором широкой сети аналогичных объектов в турецких отелях.

Стоимость туров в Хургаду с вылетом на рейсах Egypt Air 3 сентября начинается от 128,8 тыс. рублей на двоих при размещении в отеле Tia Heights Makady Bay 5* на первой линии с системой "все включено". Аналогичная поездка в отель 4* будет стоить от 121,9 тыс. рублей, в 3* — от 112 тыс. рублей.

Тур на тех же условиях в Шарм-эль-Шейх (отель Il Mercato Resort) обойдется от 120,4 тыс. рублей в отеле 5*, 114 тыс. в отеле 3 и 4*.

В компании подчеркнули, что билеты на рейсы Egypt Air нельзя купить в открытой продаже – только у туроператора в рамках пакетов.