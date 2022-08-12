"Согласно документу, запрещены любые пожароопасные работы, в том числе разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора и использование открытого огня", — сообщается на сайте министерства в пятницу.

Запрет будет действовать до конца августа, его продление зависит от погодных условий.

"Также ограничено пребывание в лесах граждан и въезд транспортных средств, кроме лиц, использующих леса по договору и обеспечивающих пожарную безопасность. На границах лесного фонда организованы контрольно-пропускные пункты", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Гульнары Рахматулиной.

В свою очередь ГУ МЧС по региону информирует со ссылкой на синоптиков, что с 13 по 17 августа в лесах области повсеместно ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса.