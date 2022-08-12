"Джума-мечеть с минаретом находится в критическом состоянии, и его разрушение может задеть жилые дома и социальные объекты, находящиеся вблизи", — говорится в сообщении.

Восстановление памятника культурного наследия федерального значения Джума-мечети с минаретом обсудили под руководством зампредседателя правительства Дагестана Муслима Телякавова.

Для того, чтобы быстрее приступить к противоаварийным работам, рассматривается передача памятника на год в пользование Дербентскому государственному историко-архитектурному и археологическому музею-заповеднику.

"Однако процедура по передаче займет определенное время, а пока, в первую очередь, во избежание дальнейшего разрушения и жертв среди местного населения, необходимо в краткие сроки начать противоаварийные работы", — приводятся в сообщении слова Телякавова.

Идею по проведению противоаварийных работ поддержал и глава республики Сергей Меликов. Он поручил как можно быстрее решить этот вопрос и приступить к восстановительным работам за счет внебюджетных средств музея.

Мечеть является редким образцом культовой архитектуры Южного Дагестана. Минарет был построен в 1700-1701 годах, в нем отражены черты оборонного зодчества лезгин.