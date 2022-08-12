"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) следственным отделом по г. Видное ГСУ СК России по Московской области задержан управляющий гостевого дома, в котором произошло возгорание и погибли трое детей", — говорится в сообщении.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ)".

По данным следствия, дом по документам является частным домовладением, однако по факту функционирует как гостевой дом, насчитывает 12 комнат, которые сдаются в аренду без оформления каких-либо договорных взаимоотношений, в том числе и мигрантам. Следственные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что 11 августа 2022 в ходе тушения пожара в доме, расположенном в деревне Малое Видное, были обнаружены тела троих детей: девочек 2013 и 2015 годов рождения, а также их брата 2016 года рождения. Дети были оставлены без присмотра своей матерью и заперты на мансардном этаже дома. В какой-то момент произошло возгорание, детям не удалось выбраться.

Предварительная причина смерти детей — отравление продуктами горения. Причина пожара устанавливается, назначена пожаро-техническая судебная экспертиза, добавили в пресс-службе.